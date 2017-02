Deutschland-Chef Karl-Heinz Warum, CEO Kris Hagerman und Channelchef Helmut Nohr vor dem »Intercept X«-Truck (Foto: CRN)

Zum Auftakt der Tour durch zehn Fußballstadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz reiste Sophos -CEO Kris Hagerman an und wies die Partner auf das riesige Potenzial miteinander kommunizierender Sicherheitslösungen hin. Sophos wachse deutlich schneller als der Security-Markt, betonte Hagerman, was vor allem den Partnern zu verdanken sei. »Unser Erfolg hängt von Eurem Erfolg ab«, so der CEO, der von Channelchef Helmut Nohr nach seiner Keynote stilecht mit FC Bayern-Trikot, Sophos-Fanschal und einem Fußball ausgestattet wurde. Spannende Einblicke gab es auch in die Produkt-Roadmap der kommenden Wochen sowie die Funktionsweise der neuen Lösung »Intercept X«, über die der Hersteller derzeit im Rahmen seiner Truck-Tour informiert, die auch jeweils an den Roadshow-Standorten Station macht.