Die Telekom will künftig im umkämpften Markt für Sicherheitslösungen kräftig mitmischen. Mit dem jetzt gestarteten Geschäftsbereich Security strebt der Konzern ein zweistelliges Wachstum in Deutschland an und will damit über dem Marktwachstum von rund acht Prozent liegen. Anette Bronder, Geschäftsführerin der Digital Division von T- Systems, ist zusätzlich zur neuen Geschäftsführerin der Telekom Security ernannt worden. Operativ geleitet wird der neue Geschäftsbereich wie bisher von Dirk Backofen.

»Wir bieten mit Internet of Things- und Cloudlösungen weiterhin die Standbeine der Digitalisierung – und dazu die passenden Sicherheitsleistungen. Alles aus einer Hand«, so Bronder bei einer Veranstaltung vor den rund 1.200 Mitarbeitern von Telekom Security.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der damals im Aufbau befindliche Geschäftsbereich erste Sicherheitsleistungen auf den Markt gebracht und zur Cebit vorgestellt. Zur diesjährigen Cebit will das Unternehmen weitere Neuheiten vorstellen. »Unser Anspruch ist es, Lösungen für den Privatkunden ebenso wie für den Großkonzern anzubieten«, so Backofen. Bereits in der Aufbauphase habe Telekom Security mit dieser Strategie die eigenen Umsatzziele übertroffen. Die Zukunft sieht der Telekom Security-Leiter positiv. So sehe der jüngste Experton Vendor Benchmark die Telekom in allen sieben Kategorien, in denen sie aktiv ist, auf einem Spitzenplatz. Das gilt im Hinblick auf Deutschland vor allem für den Markt für Managed Security Services. »Wir wollen, dass künftig jeder, sei es im Privatbereich, seien es Geschäftsleute, an die Telekom denkt, wenn es um innovative und solide Sicherheitsleistungen geht.«