Im Bild (v.l.n.r.) Sylke Rohbrecht, Geschäftsführerin Also Deutschland, Michael Schickram, Inhaber Schickram-IT und ANW Beiratssprecher, Arno Alberty, Senior Vice President SMB Europe und Sabine Hammer, Director Sales Also Deutschland. (Foto: Also)

Der Entschluss dazu war spontan: Bei der Geschäftsführertagung haben die Also Network (ANW)-Mitglieder eine Fokusgruppe zum Thema »Datenschutz und IT-Security« gegründet. »Einmal mehr zeigte sich die Flexibilität der Fokusgruppen-Idee im Rahmen des Also Network«, sagt Michael Schickram, Geschäftsführer Schickram-IT und Sprecher des Also Network-Partnerbeirats. Unmittelbar aus der angeregten Diskussion der Partner sei spontan die neue Fokusgruppe zum aktuell brennenden Thema entstanden.

Direkt vor Ort wurde ein Partner aus der Systemhauskooperation als Leiter der Fokusgruppe gewählt. Ein fachlicher Verantwortlicher bei Also soll die Fokusgruppe zusammen mit dem Partner-Verantwortlichen leiten. Der konkrete Aktionsplan wird voraussichtlich zur Also-Hausmesse Channel Trends+Visions am 7. April 2017 bekannt gegeben werden.

An der diesjährigen Geschäftsführertagung des Also Network in Bilbao nahmen rund 80 Teilnehmer teil. Unter anderem gab es ein Speed-Dating unter den mitgereisten Herstellerpartnern, ANW Mitgliedern und dem Also-Team auf reges Interesse. Erstmalig war ein Partner aus dem in 2016 gegründeten Also-Network der Schweiz dabei. Auch in Frankreich, in Dänemark und in Norwegen wurde das Also Network gegründet. »Die europäische Erweiterung des ALSO Network stärkt unser SMB-Business in Europa«, ist Alberty, Senior Vice President SMB Europe bei Also, überzeugt. Die Erfahrung aus 15 Jahren ANW in Deutschland sei für die anderen Länder als Fundament äußert wertvoll und werde durch andere landesindividuelle Inhalte ergänzt. »Wir freuen uns auf die ersten ANW Partnerschaften über die europäischen Grenzen hinweg«, so Alberty.