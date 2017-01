Olivier Breittmayer, CEO der Exclusive Group (Foto: Exclusive Networks)

Die Exclusive Networks-Gruppe verstärkt mit der Übernahme des VADs Tech Access seine Präsenz in der Benelux-Region. Der Distributor ist nun mit zusätzlichen Niederlassungen in Son und Amersfoort (Niederlande) sowie in Antwerpen (Belgien) und insgesamt 150 Mitarbeitern in der Region vertreten. Durch die Übernahme kann Exclusive Networks nun auch in den Niederlanden Hersteller Fortinet, mit dem man in anderen Regionen bereits eng zusammenarbeitet, anbieten. Weitere Synergien entstündeen durch Herstellerpartnerschaften mit Arista, Infoblox, Gemalto und Brocade , zählt der Distributor auf. Olivier Breittmayer, CEO der Exclusive Group, erklärt dazu: »Die Menschen bei Tech Access denken wie wir und diese gemeinsamen Werte machen die Stärke für unsere beiden Unternehmen aus.« Das Ziel eine global präsente Gruppe mit lokaler Durchführung zu werden, werde durch die Übernahme gestärkt. Berry van Waayenburg, Co-Gründer und CEO von Tech Access, wird nun zum Country Manager von Exclusive Networks Niederlande. Er berichtet an Kris Van den Bergh, Regional Director der Exclusive Group Benelux. »Die vereinte Stärke steigert unsere Bedeutung für Anbieter und Partner. Daraus resultieren ein breiterer Marktzugang sowie größere Ressourcen für unsere Mehrwertdienste«, erklärt Berry van Waayenburg.