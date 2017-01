Infinigate-CEO David Martinez (Foto: Infinigate)

Der Security-VAD Infinigate eröffnet eine Niederlassung in Finnland. Damit ist Infinigate nun in neun europäischen Ländern aktiv und stärkt seine bestehende Präsenz in Skandinavien. Der Distributor entschloss sich zur Eröffnung der Filiale, da sich die Herstellerpartner dort eine Präsenz des Spezialdistributors wünschten, wie Infinigate berichtet. Die Niederlassung in Espoo bei Helsinki startet mit einem breiten Hersteller-Portfolio, das unter anderem RSA, Sonicwall, Ipswitch, SecurEnvoy, Radware, CarbonBlack, Cylance, GFI und Rapid7 zusammenfasst. Das Portfolio soll nun baldmöglichst erweitert werden. Thomas Hagelid, Regional Manager für Infinigate Nordics, erklärt: »Infinigate hat mittlerweile die führende Position als VAD für IT Sicherheit in Skandinavien erlangt. Wir sind stolz, dass wir nun die gesamte Skandinavische Region inklusive Island und den Baltischen Ländern abdecken können.« David Martinez, Gründer und CEO der Infinigate, kommentiert: »Der Schritt nach Finnland passt perfekt in die Expansionspläne der Infinigate Gruppe. Wir haben den finnischen Markt länger analysiert und sind zum Schluss gekommen, dass für ein VAD mit Fokus auf IT Sicherheit wie die Infinigate ein echter Bedarf vorhanden ist.«