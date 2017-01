Die Gothaer bietet ab sofort eine Cyber-Versicherung an. (Foto: Alex - Fotolia)

Die Gothaer erweitert ihr Portfolio um eine Cyber-Versicherung. Das neue Angebot der Versicherung richtet sich an Unternehmenskunden und soll die Lücken schließen, die bei der herkömmlichen Absicherung entstehen. Diese Versicherungen stammten noch aus der »analogen« Zeit und wurden nur wenig angepasst, heißt es. Daher greife ihr Schutz bei den heutigen IT-Risiken in der Regel zu kurz. Cyber-Policen hingegen versichern explizit das Risiko, das sich aus der Verletzung der IT-Sicherheit ergibt. So sollen sie beispielsweise Schäden abdecken, die durch Viren und Trojaner, Datenverlust und -diebstahl oder Angriffe durch Hacker (beispielsweise Denial-of-Service-Attacken) entstehen.

Grundsicherung und weitere Module

Die Cyber-Versicherung soll mit ihren beiden obligatorischen Bausteinen »Haftpflicht« und »Eigenschaden« die Grundrisiken abdecken. Darüber hinaus können Kunden optionale Bausteine »Betriebsunterbrechung«, »Vertragsstrafe« und »Erweiterte Eigenschäden« dazu buchen hinzunehmen. Der Baustein »Vertragsstrafe« soll Ansprüche bei Verletzung von Sicherheitsstandards der Kreditkartenfirmen abdecken. Das Modul »Erweiterte Eigenschäden« greift der Versicherung zufolge bei Schäden von innen, die durch Mitarbeiter entstehen. »Zusammen mit verschiedenen Dienstleistern übernimmt die Gothaer das komplette Krisenmanagement – und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, auch an Feiertagen«, sagt Frank Huy, Leiter Financial Lines bei der Gothaer und ergänzt: »Nach einer ersten Schadeneinschätzung mithilfe professioneller IT-Forensik geht es direkt in das Krisenmanagement«. Ob Datenwiederherstellung, juristische Beratung oder Krisen-PR bei drohendem Reputationsverlust, der Kunde könne sich auf schnelle und kompetente Hilfe verlassen.

Aktuell richtet sich das Angebot nur an Bestandskunden mit einem jährlichen Umsatz von mindestens fünf Millionen Euro. Eine Erweiterung auf andere Kundengruppen ist jedoch geplant.