Der Auftakt zur Sophos-Roadshow findet in der Münchner Allianz Arena statt (Foto: fujipics)

Von Anfang Februar bis Anfang März tourt Sophos im Rahmen seiner Roadshow durch zehn Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, um seine Partner über neue Ansätze bei der Absicherung von Endpoints und Netzwerk zu informieren. Der Sicherheitsspezialist verspricht, die »Champions League der IT-Security« und hat dazu passend Stadien als Veranstaltungsorte ausgewählt, etwa die Allianz Arena in München, die Wirsol Rhein-Neckar-Arena in Frankfurt oder das Volksparkstadion in Hamburg.

Auf der Agenda stehen jeweils Vorträge zur Entwicklung aktueller Sicherheitsbedrohungen und ein Update zur Produktstrategie von Sophos. Später wird das Programm in einen technischen und einen vertrieblichen Part aufgesplittet: Während Techniker tiefer in die verschiedenen Lösungen eintauchen können, erfahren Vertriebler mehr zum MSP-Programm, zur Lizenzierung sowie neuen Vertriebs- und Marketing-Tools. Am Abend klingt die Veranstaltung dann jeweils mit einem Get Together aus.

Beim Münchner Termin am 1. Februar wird überdies Sophos-CEO Kris Hagerman zu Gast sei und die Roadshow eröffnen. Gleichzeitig fällt der Startschuss für die »Sophos Intercept X Truck Tour«, die durch Mittel- und Osteuropa führt und täglich drei zweistündige Sessions zur neuen Endpoint-Lösung »Intercept X« bietet. Zu den Roadshow-Terminen macht der Truck jeweils an den Roadshow-Standorten Station.

Termine:

1. Februar in München

2. Februar in Wien

7. Februar in Nürnberg

8. Februar in Zürich

14. Februar in Hamburg

15. Februar in Berlin

16. Februar in Köln

21. Februar in Frankfurt

23. Februar in Sinsheim

1. März in Leipzig

Kosten: kostenlos

Registrierung und weitere Informationen: www.sophos-events.com/roadshow_dach