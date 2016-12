Christian Nern, Head of Security Software DACH bei IBM (Foto: IBM)

Etwa 500 Millionen Euro steuerte der Security-Bereich im dritten Quartal dieses Jahres zum Gesamtumsatz von IBM bei und konnte mit einem Plus von elf Prozent stärker als der Markt zulegen. Keine Frage, Big Blue ist längst zu einer festen Größe im Geschäft mit IT-Sicherheit geworden – nicht zuletzt dank einer ganzen Reihe von Übernahmen. 19 Stück waren es seit 2002, erst in diesem Jahr kam mit Resilient Systems ein weiterer prominenter Name hinzu. Darüber hinaus investiert der Konzern aber auch in die Entwicklung neuer Lösungen und den Ausbau seiner Security-Infrastruktur. Allein in diesem Jahr flossen hier 200 Millionen Dollar, unter anderem in ein neues Security-Headquarter in Cambridge, Massachusetts. Zudem treibt IBM den Einsatz kognitiver Technologien voran und hat sein bekanntes System »Watson« für Security-Analysen fitgemacht. Es soll strukturierte Daten aus dem Netzwerk und von anderen Sicherheitssystemen ebenso wie von Menschen generierte Informationen auswerten und für die Abwehr von Cyberangriffen nutzen.

»In Westeuropa sind wir mittlerweile der größte Player für Business-Security«, betont Christian Nern, der das Sicherheitsgeschäft von IBM in der DACH-Region seit Oktober leitet. Anders als viele etablierte Konkurrenten konzentriert sich der Hersteller auf das Business-Segment und bietet keine Consumer-Lösungen an. Die Abgrenzung zu kleineren Spezialanbietern erfolgt über ein umfassendes Portfolio mit Schwerpunkten in den Bereichen Security Operations and Response sowie Information Protection and Risk Managent. Die IBM-Plattform stelle Schnittstellen für die Integration anderer Anbieter bereit, unterstreicht Nern und ergänzt: »Darauf können Partner sehr gut aufbauen.«