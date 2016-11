Kevin Chapman, General Manager des KMU-Geschäftsbereichs von Avast (Foto: Avast)

Avast hat Kevin Chapman zum General Manager seines KMU-Geschäftsbereiches ernannt. Chapman war zuletzt einige Zeit für das Marketing der Ecco Safety Group verantwortlich und arbeitete davor 18 Jahre bei Symantec. Dort war er zunächst in verschiedenen Marketing- und Vertriebspositionen tätig, bevor ab 2008 als Vice President Sales den weltweiten Channel-Vertrieb der Norton-Produkte leitete. 2009 übernahm er als General Manager die Verantwortung für die Norton-Services und 2013 die Leitung von Strategie und Marketing der Region Lateinamerika. Auch für Apple und die frühere Computervision (jetzt PTC) war Chapman bereits tätig.

Er kenne Chapman bereits seit vielen Jahren, sagte Avast-CEO Vince Steckler. »Kevins Aufgabenbereiche werden alle Aspekte unseres KMU-Geschäftsbereichs umfassen, von unserer Vermarktungsstrategie, über das Produktmanagement und Marketing bis hin zu Vertrieb und Support. Kevin hat sowohl langjährige Erfahrung mit IT-Sicherheit als auch einen großen Erfahrungsschatz im Vertrieb, da er viele Jahre in leitenden Positionen bei Symantec aktiv war.«

Chapman wird von Großbritannien aus arbeiten, soll aber regelmäßig die anderen Avast-Niederlassungen besuchen. In den nächsten Wochen werde er viel unterwegs sein, um die Kunden und Partner des Unternehmens kennenzulernen. Glenn Tayler, der die KMU-Sparte zuletzt geleitet hatte, soll Chapman in der Anfangszeit unterstützen und sich dann wieder auf seine Rolle als Chief of Staff konzentrieren und den Zusammenschluss von Avast und AVG vorantreiben.