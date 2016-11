Vertriebschef Marcel Künzenbach (Foto: Wick Hill + Zycko)

Mit der Einführung der Holdinggesellschaft Nuvias Group hat Investor Rigby Private Equity zur Mitte des Jahres eine Struktur geschaffen, um in die zuvor investierten Spezialdistributoren Wick Hill und Zycko in einem starken paneuropäisch aufgestellten VAD-Konzern zu vereinen. Das sukzessive Zusammenwachsen des erfolgreichen IT-Sicherheitsspezialisten und des europaweit schon recht gut positionierten Advanced Networking-Distributors macht geschäftlich wie thematisch Sinn, ist indes keine ganz einfache Aufgabe. Oder wie es Marcel Künzenbach, seit etwa neun Monaten Sales-Chef für die DACH-Region beim Unternehmen, formuliert: »Eine sehr spannende Herausforderung!«

Der Vertriebsprofi, der unter anderem viele Jahre bei Vodafone tätig war und zuletzt beim Bürowarenhändler Staples den B-2-B-Bereich aufbaute, beschreibt seine Aufgaben: »Es geht darum, einen einheitlichen Vertrieb, einheitliche Prozesse und eine einheitliche Arbeitsweise zu schaffen. Und damit das alles richtig klappt, müssen natürlich auch grundlegend zwei Unternehmenskulturen erst einmal vereint werden«, betont Künzenbach im CRN-Gespräch. Folgerichtig hat der neue Vertriebsleiter die Mitarbeiter zusammengebracht und über die künftigen Wegabschnitte informiert. »Das geht schon damit los, dass die Vertriebsmitarbeiter bei Wick Hill und Zycko das Lösungsangebot des anderen genau kennen und verstehen«, fährt er fort. Dann würden zwangsläufig auch die Synergien deutlich, welche die Zusammenführung der beiden Technologieschwerpunkte IT-Security und WAN mit sich bringen.

Hamburg wird Headquarter der Central Region

Soweit reagierten die Mitarbeiter und auch Kunden beider Firmen durchweg positiv auf die sich vollziehenden Veränderungen, wie Künzenbach erklärt. Zumal der bei solchen Zusammenführungen häufig nicht zu verhindernde Stellenabbau bei Wick Hill + Zycko entfällt, wie Künzenbach versichert. »Wir verzeichnen ein starkes Wachstum, wir expandieren – also bauen wir Stellen auf, nicht ab«, betont er. Wie beispielsweise in Hamburg, wo die Büroräume zuletzt deutlich erweitert wurden. Die Wick Hill-Zentrale werde künftig als Hauptsitz für die DACH-Region fungieren, in der viele zentrale Administrationsfunktionen angesiedelt sind. Gleichzeitig will der Distributor auch die Niederlassungen in Berlin und München beibehalten und gleichermaßen wichtige Funktionen vor Ort halten. Neben der gemeinsam zum Jahresbeginn eröffneten Niederlassung in Wien.

Natürlich gilt es, auch noch ganz pragmatische Aufgaben zu bewältigen. Beispielsweise müssen die IT-Systeme vereinheitlicht werden. Derzeit greifen beide Firmen noch auf verschiedene CRM-Systeme zu. »In einigen Bereichen funktioniert der Austausch bereits, nichtsdestotrotz müssen wir eine einheitliche Lösung schaffen«, meint der Sales-Chef. Auch sollen die Vertriebsstrukturen der beiden Organisationen in Hamburg und Berlin angeglichen werden. »Partner- und Key Account Management, Telesales und Brand-Manager - grundsätzlich sind Wick Hill und Zycko da ohnehin schon sehr ähnlich aufgestellt«, meint Künzenbach. Für das Gemeinschaftsunternehmen wolle man außerdem ein breites Lösungsportfolio definieren: Die verschieden Solutions-Säulen, von VoIP über Security bis WAN, bildeten dann die zentralen Lösungsbereiche, die man forcieren wolle anstelle des reinen Hersteller-Brand-Vertriebs. Schließlich will man ab sofort über alle Länder Europas einheitlich den neuen Anspruch »Redefining Distribution« vertreten. Zahlreiche neue europaweit geltende Distributionsverträge und Kooperationen in den vergangenen Wochen, unter anderem mit Nokia, Malwarebytes, Tintri und HID Global, belegen indes bereits, dass der neuformierte Distributor tatsächlich an Gewicht gewinnt.

Bleibt noch der Name: Derzeit stellt die Firma ihre gemeinsame Zukunft unter dem Brand »Wick Hill + Zycko – Part of the Nuvias Group« aus. Ob es in naher Zukunft ein Rebranding für die beiden Traditionsformen geben wird, kann Künzenbach noch nicht bestätigen. »Wick Hill und Zycko sind starke Brands, also lassen wir uns damit Zeit.«