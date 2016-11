(Foto: CRN)

Im Rahmen seiner Security Days machte Eset im November auch in München Station. Im MS-Weitblick am Olympiapark gab der Sicherheitsspezialist interessierten Unternehmen und Partnern einen Ausblick darauf, wie sich Security-Bedrohungen in den kommenden Monaten entwickeln werden und mit welchen Maßnahmen man sich und seine Kunden schützen kann. Gunnar Porada von Innosec demonstrierte bei einem Live-Hacking, wie Angreifer typischerweise vorgehen, und Rechtsanwalt Thomas Feil gab praktische Hinweise zu den rechtlichen Aspekten. Mithilfe einer Checkliste konnten die Teilnehmer eine Einschätzung ihrer IT-Sicherheit und ihres Datenschutzes erarbeiten – und damit unkompliziert in Erfahrung bringen, wo sie in den nächsten Monaten noch aktiv werden müssen, um die neue EU-Datenschutzgrundverordnung umzusetzen.