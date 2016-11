(Foto: Symantec)

Nachdem Symantec im Juni den Konkurrenten Bluecoat für 4,65 Milliarden Dollar übernommen hatte (CRN berichtete ), steht nun der nächste Milliarden-Zukauf an. Wie das Unternehmen bekanntgab , übernimmt man den Sicherheitsdienstleister Lifelock für insgesamt 2,3 Milliarden Dollar. Mit dem Zukauf will Symantec dem selbstgesteckten Ziel näher kommen, die »weltweit größte digitale Sicherheitsplattform für Verbraucher und Familien« zu errichten. Die Aufsichtsräte der beiden Unternehmen haben der Übernahme bereits zugestimmt. Geben die zuständigen Regulierungsbehörden grünes Licht, soll die Übernahme bereits im ersten Quartal 2017 abgeschlossen werden. Den Preis will Symantec teilweise über Finanzreserven aber auch über neue Schulden in Höhe von 750 Millionen Dollar begleichen.

Schon letzte Woche waren erste Gerüchte rund um eine mögliche Übernahme aufgetaucht (CRN berichtete ). Laut Nachrichtenagentur Bloomberg hatte Lifelock die Goldman Sachs-Gruppe mit dem eigenen Verkauf betraut. Das Unternehmen wurde demnach in diesem Zusammenhang mit rund zwei Milliarden Dollar bewertet. Neben Symantec waren demnach auch die Investoren Permira sowie TPG an Lifelock interessiert.

Symantec hat in der letzten Zeit seinen Fokus stark auf das Thema Cybersicherheit gerichtet. Vor der Bluecoat-Übernahme hatte das Unternehmen seine eigene Storage-Firma Veritas für 7,4 Milliarden Dollar abgestoßen.