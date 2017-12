Natalie Dammel, Produktmanagerin für Nutanix bei TIM (Foto: TIM)

Seit Oktober 2017 ist der Wiesbadener VAD TIM autorisierter Trainingspartner für Hersteller Nutanix. Als solcher bietet der Distributor seinen Fachhändlern ab sofort viertägige Workshops zur Vorbereitung auf die »Nutanix Platform Professional (NPP)-Zertifizierung des Herstellers an, die es Partnern ermöglicht, selbstständig Installationen durchzuführen. Der »Nutanix Enterprise Cloud Platform Administration Course 5.0« vermittelt dabei umfassende Kenntnisse in der Einrichtung, Konfiguration und Verwaltung von Nutanix-Lösungen. Der Kurs baut auf den vom Hersteller angebotenen Online-Kursen NSEN und NSES auf – interessierte Partner müssen diese beiden kostenfreien Kurse im Nutanix-Education-Portal absolvieren, bevor sie an der TIM-Ausbildung teilnehmen können. Die Prüfung selbst ist nicht Teil des Seminars, sie wird anschließend im Nutanix-Online-Portal kostenfrei durchgeführt. Der nächste Kurs findet vom 26. Februar bis 1. März 2018 bei der TIM AG in Wiesbaden statt.

Zusätzlich hat TIM ein neues Web-Analyse-Tool entwickelt. »Mit diesem Hilfsmittel können unsere Partner in wenigen Sekunden eine kompakte, aussagekräftige und aggregierte Analyse über die gesamte VM-Umgebung von Endkunden vornehmen. Der TIM RV-Tool Analyzer eignet sich ideal als Grundlage für das Sizing einer Nutanix-Lösung und ist für unsere Partner kostenfrei«, erklärt Natalie Dammel, Produktmanagerin für Nutanix bei TIM.

Termin: 26. Februar bis 1. März 2018 in Wiesbaden

Kosten: 3.800 Euro

Anmeldung und weitere Information: www.tim-vad.com