Transcend StoreJet 600 (Foto: Transcend)

Transcend hat mit der »StoreJet 600« eine externe SSD für Mac-Nutzer vorgestellt, die ein robustes und schlankes Gehäuse mit schicken Abrundungen besitzt und per USB Typ C angeschlossen wird. Der Hersteller liefert ein Adapterkabel auf USB Typ A mit, sodass sich der Speicher an möglichst vielen Mac-Modellen nutzen lässt, egal ob diese nun mit USB Typ C, USB 3.0 oder Thunderbolt 3 ausgestattet sind.

Im Inneren der StoreJet 600 steckt eine M.2-SATA-SSD mit 240 GByte, die über USB 3.1 Gen 2 eine Datentransferrate von bis zu 470 MByte pro Sekunde erreichen soll. Als Dateisystem kommt HFS+ zum Einsatz, zudem unterstützt die SSD Backups mit »Time Machine«. Der Hersteller liefert aber auch seine »Elite«-Software mit, die ebenfalls für Datensicherungen verwendet werden kann und auch Verschlüsselungsfunktionen bietet.

Die Transcend StoreJet 600 misst 120,16 x 33,6 x 7,5 Millimeter und bringt 47 Gramm auf die Waage. Sie ist ab sofort verfügbar. Der UVP liegt bei 169 Euro.