(Foto: WD / SanDisk)

Wenn Schausteller und die Münchner Brauereien von September bis Oktober Millionen Münchner und Touristen auf der Theresienwiese begrüßen, dann ist Wiesn-Zeit. Auch viele Firmen nutzen das größte Volksfest der Welt, um mit ihren Kunden und Partnern in lockerer Atmosphäre die eine oder andere Maß zu trinken. Selbstverständlich ließen es sich auch WD und SanDisk nicht nehmen, mit ihren Partnern ein paar angenehme Stunden auf der Wiesn zu verbringen. Erst wurde in der Wildstuben über dem Oktoberfest zünftig gegessen und getrunken, dann ging es zur After Wiesn Party in die alte Kongresshalle der Stadt, wo bei elektronischen Beats und Live-Bigband-Sound bis in die Nacht gefeiert wurde. Prosit!

Die besten Bilder hat CRN für Sie zusammengestellt: