06.06.2017 :

Mit »NetApp HCI« steigt NetApp in den Markt für hyperkonvergente Systeme ein. Von der Konkurrenz will sich der Hersteller durch bessere Skalierbarkeit und höhere Flexibilität bei der Bestückung der Knoten unterscheiden. Dazu bietet man eine vollständige Integration in die eigene »Data Fabric«. mehr