(Foto: NetApp)

Der Markt für hyperkonvergente Systeme wächst schnell und konnte im vergangenen Jahr laut IDC um 110 Prozent auf ein Volumen von 2,2 Milliarden Dollar zulegen. Längst sind neben Startups auch die Storage-Größen eingestiegen, zum Teil durch Akquisitionen. Einzig von NetApp fehlte bislang noch eine entsprechende Lösung, was der Hersteller nun mit »NetApp HCI« ändert.

NetApp spricht bei seiner Lösung von einer »neuen Generation hyperkonvergenter Infrastrukturen«, soll diese doch mit den Nachteilen der aktuell verfügbaren Systeme aufräumen. Diese sind in der Regel meist recht starr vorkonfiguriert, um Hardware und Software perfekt aufeinander abzustimmen und die Einrichtung sowie Nutzung zu erleichtern. Teilweise sind sie sogar für bestimmte Workloads optimiert, was einem flexiblen Einsatz entgegensteht. Dazu skalieren sie oft nur bis in eine vorgegebene Größenordnung und kommen daher eher in kleinen und mittelständischen Firmen oder als Komplettlösung für Abteilungen und Niederlassungen zum Einsatz.

Mit NetApp HCI verspricht NetApp nun eine hyperkonvergente Infrastruktur der Enterprise-Klasse, die eine garantierte Performance liefert, Flexibilität bei der Ausstattung bietet und nahezu unbegrenzt skaliert. »Wir können auf 100 Knoten und darüber hinaus skalieren«, versicherte John Rollason, Director Products and Solutions Marketing für den Bereich Next Generation Data Center, bei der Vorstellung der Lösung. Das Besondere dabei: Compute- und Storage-Ressourcen können separat skaliert werden.