NAS-System von Drobo (Foto: Drobo)

Drobo hat ein Sommer-Incentive für seine Reseller gestartet, das den Verkauf der Drobo-Speichersysteme deutlich attraktiver macht. Je nach Umsatz, den sie mit den Geräten erzielen, können sie einen Kickback von bis zu 20 Prozent erhalten. Dabei zählen alle Drobo-Umsätze bis Ende Juni.

Da die Aktion nicht nur in Deutschland läuft, hat der Hersteller die Schwellen in Dollar festgelegt: Bei einem Umsatz von umgerechnet bis zu 10.000 Dollar liegt die Belohnung für Reseller bei 10 Prozent. Zwischen 10.000 und 20.000 Dollar sind es 15 und zwischen 20.000 bis 30.000 Dollar dann 20 Prozent.

Voraussetzung ist lediglich, dass Reseller sich unter bit.ly/2rZ69jg für das »Summer Launch Incentive« registrieren und ihre Drobo-Umsätze via Sell-in-Report an ihren Distributor melden, also Duttenhofer, Memory World oder Wave.