Der MTI-Kongress findet im Leonardo Hotel Munich City South statt (Foto: Leonardo Hotels)

Der 24. MTI Kongress findet in diesem Jahr unter dem Motto »The Road to Digitalization – Quo vadis Storage? Worauf.Warten.« statt. Am 5. Juli stehen im Leonardo Hotel Munich City South Expertenvorträge aus der IT-Industrie und Anwendungsbeispiele aus der Praxis auf der Agenda. Am 6. Juli lädt der IT-Dienstleister die Teilnehmer zu einer Floßfahrt auf der Isar ein.

Während des Tagungsprogramms präsentieren Experten von MTI sowie Kunden und Partner des Dienstleisters eine Reihe von Themen von hyperkonvergenter Infrastruktur über Software-Defined-Lösungen und bimodale IT bis zu Application Centric Infrastructure (ACI). Weitere Themen sind der digitale Arbeitsplatz der Zukunft, PowerEdge-Server im Rechenzentrum und Backup-as-a-Service. Im Keynote-Vortrag zu der Veranstaltung spricht Ulf Heyden, Managing Director des BurdaForward Vergleichsportals BestCheck.de zum Thema »Digitale Disruption«. Er berichtet anhand von Kundenbeispielen aus der Medienbranche wie sich der digitale Wandel auf Unternehmen auswirkt. Teilnehmer erfahren außerdem, wie die MTI-Kunden Ratioform Verpackungen und NTT Data den Weg in die Digitalisierung erfolgreich bestritten haben und welche Hürden sie dabei meistern mussten.