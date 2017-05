(Foto: CC0 1.0 - Public Domain)

Die Cloud ist in den meisten Unternehmen angekommen. Doch wie können Partner ihren Kunden dabei helfen, wirklich »cloud-ready« zu werden und sich als Cloud-Spezialist in Stellung bringen? Diese Fragen will NetApp im Rahmen seiner Partner Academy beantworten, die im Mai und Juni in München, Hamburg, Leipzig, Stuttgart, Essen und Frankfurt Station macht. Dort erklärt der Hersteller nicht nur, wie seine Data Fabric das Datenmanagement in hybriden Umgebungen vereinfacht, sondern informiert auch über konvergente Infrastrukturen, All-Flash-Systeme und Datacenter der nächsten Generation. Im Fokus stehen dabei nicht nur technische Aspekte, sondern auch Vermarktungs- und Vertriebsthemen. Zudem sollen die Veranstaltungen den Partnern neue Ideen liefern und Gelegenheit zum Austausch mit dem NetApp-Team bieten.

Termine:

30. Mai in München

1. Juni in Hamburg

20. Juni in Leipzig

22. Juni in Stuttgart

27. Juni in Essen

29. Juni in Frankfurt

Teilnahmegebühr: kostenfrei

Registrierung und weitere Informationen: www.netapppartneracademy.com