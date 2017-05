Sascha Kremer, Director Carrier Development EMEA bei Cradlepoint (Foto: Cradlepoint)

Cradlepoint hat ehrgeizige Pläne im Markt. CEO George Mulhern möchte den Spezialisten für Software-definierte, cloudbasierte Netzwerklösungen zu einem Unternehmen mit Milliardenumsatz machen. Dafür ist der 2006 gegründete amerikanische Hersteller aus Idaho auf internationalem Expansionskurs. Nach den USA und Kanada stehen nun die Geschäfte in EMEA und der Region Asien-Pazifik im Fokus.

Auch im deutschen Markt möchte der Netzwerkspezialist schnell mehr Sichtbarkeit gewinnen. »In Deutschland ist der Name Cradlepoint noch sehr unbekannt«, weiß Sascha Kremer, Director Carrier Development EMEA bei Cradlepoint. Die Lösungen sind erst seit rund einem Jahr hierzulande verfügbar. Damals hat der Hersteller einen Distributionsvertrag mit Ingram Micro unterzeichnet. In seinem Heimatmarkt pflegt Cradlepoint traditionell eine enge Partnerschaft mit dem Broadliner, nun sind die Lösungen auch in den meisten Ländern der Region EMEA exklusiv über Ingram Micro verfügbar. »Wir wollen die Zusammenarbeit mit Ingram Micro weiter ausbauen«, gibt Kremer als Ziel für das laufende Jahr vor. Geeignet für den Vertrieb der Cradlepoint-Lösungen sind dabei vor allem Netzwerk-Reseller, insbesondere solche, die Erfahrungen mit der WAN-Anbindung von klassischer IT haben.

Traditionell kommt Cradlepoint aus dem Markt für Failover-Lösungen, die der Hersteller mit seiner »ARC«-Familie adressiert. »Für uns ist das immer noch ein Türöffner und der Einstieg bei vielen Kunden«, sagt Kremer. Mit der »AER«-Serie bietet Cradlepoint außerdem mehrere Router, die sich vor allem an Unternehmen mit einem großen Filialnetz richten, etwa Retail Stores, Restaurantketten oder Firmen mit vielen verteilten Büros.