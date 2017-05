Gunther Thiel, Country Manager DACH bei D-Link (Foto: D-Link)

D-Link hat Gunter Thiel zum 1. Mai zum neuen Country Manager DACH ernannt. Er tritt damit die Nachfolge von Scott Rankin an und übernimmt die Leitung der Bereiche Sales & Marketing sowie Product Marketing und Customer Service der D-Link Deutschland GmbH. Damit verantwortet er den Ausbau des operativen Geschäfts in Deutschland, Österreich und der Schweiz und berichtet direkt an Thomas von Baross, Managing Director D-Link Deutschland und President Northern, Central & Eastern Europe. In seiner neuen Position bei D-Link wird Gunter Thiel die Präsenz des Unternehmens in allen Vertriebskanälen stärken, neue Vertriebs- und Marketingstrategien entwickeln und das D-Link Team in der DACH-Region führen.

Zuletzt verantwortete Gunter Thiel knapp dreieinhalb Jahre diverse Business Development Projekte der Media-Saturn Deutschland GmbH. Zuvor war er Director Consumer Sales and Marketing bei RIM Deutschland (Blackberry). Frühere Stationen seiner Laufbahn waren die Unternehmen Sony Ericsson sowie die LG Electronics, wo er die Position des Head of Marketing innehatte. Vor dem Start seiner ITK-Karriere arbeitete Gunter Thiel im Marketing bei verschiedenen Agenturen.