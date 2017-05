Guido Peters, Channel Marketing Manager (Foto: Lancom)

Lancom besetzt das Distributionsmarketing neu. Seit 1. Mai verantwortet Guido Peters die marketingseitige Betreuung der Lancom-Distributoren. Er folgt auf Paul Moll, der nach 14 Jahren bei Lancom kürzlich zum Security-Spezialisten Watchguard gewechselt ist.

Guido Peters hat bereits mehr als 17 Jahre Erfahrung in unterschiedlichen Vertriebspositionen in der IT- und Telekommunikationsbranche gesammelt. Zuletzt verantwortete der gelernte Handelsfachwirt den Bereich Distributionsvertrieb und -marketing sowie das Etail-Business beim Netzwerkhersteller Zyxel in Deutschland und Österreich.

In seiner neuen Position als Senior Channel Marketing Manager unterstützt Guido Peters die Lancom Distributoren bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategien zur Vermarktung des Lancom-Portfolios. Er berichtet an Andrea Volkhardt, Leiterin Field Marketing bei dem Aachener Netzwerkhersteller.