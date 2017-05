Das »Fly Drive« vor eine Drohne von DJI (Foto: Seagate)

Seagate und DJI haben eine Kombination aus externer Festplatte und Speicherkartenleser entwickelt, die speziell für den Einsatz mit Drohnen vermarket wird. Sie soll es den Piloten der Fluggeräte erlauben, ihre Foto- und Videoaufnahmen unkompliziert vor Ort zu sichern. Ohne Notebook geht das allerdings nicht: Das »Fly Drive« getaufte Laufwerk braucht den Rechner für die Stromversorgung und das Anstoßen des Kopiervorgangs.

Das Fly Drive ist das erste Ergebnis der Zusammenarbeit von Seagate und DJI, die im Januar auf der CES in Las Vegas angekündigt wurde. Die externe Platte wird über eine USB-Schnittstelle vom Typ C angeschlossen und unterstützt sowohl USB 3.1 als auch Thunderbolt 3. Sie fasst 2 TByte und soll damit laut den Herstellern etwa 40 Stunden mit 4K-Videomaterial bei 30 fps speichern können. Diese können Nutzer direkt von der Speicherkarte der Drohne auf die Platte kopieren: Der integrierte Reader für MicroSD-Karten überträgt die Daten flott per UHS II.

Da die meisten Notebooks allerdings einen integrierten Speicherkartenleser mitbringen, dürfte vor allem das stabile Gehäuse den Reiz des Fly Drive ausmachen. Dieses schützt die Platte nicht nur vor Erschütterungen sowie bei Stürzen und Stößen, sondern nimmt auch das USB-Kabel auf.

Das Fly Drive soll im Sommer auf den Markt kommen. Einen UVP in Euro nannte Seagate noch nicht, in den USA sind 119,99 Dollar für den Speicher aufgerufen. Inklusive ist eine 2-Monatslizenz für das Videoschnittprogramm »Adobe Premiere Pro CC«.