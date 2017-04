All Flash-Array von Tintri (Foto: Tintri)

Der Flash Storage-Anbieter Tintri bietet seinen Partnern neuerdings eine weitere Zertifizierungsmöglichkeit, um ihr Cloud-Angebot auszubauen. Nach einer Kombination aus Online-Trainings, praktischen Übungen und Panel-Reviews von Automation-Scripts können Partner die Zertifizierung zum Cloud Expert erhalten, die ihnen helfen soll, sich am Markt zu differenzieren. In die Schulungen und Tests sind dem Hersteller zufolge Best Practices aus aktuellen Cloud-Projekten eingeflossen, sodass sie Partner in die Lage versetzen, ihre Kunden umfassend zu Cloud-Services zu beraten und diese zu implementieren. Schwerpunkte bei den Trainings liegen unter anderem in den Bereichen Automatisierung, Orchestrierung und Skript-Erstellung. »Unser neues Zertifizierungsprogramm gibt den Partnern die Werkzeuge und das Know-how an die Hand, um innovative Cloud-Dienste für ihre Kunden bereitzustellen und sich damit von anderen Anbietern abzuheben«, so Timo Brüggemann, Sales Director Service-Provider DACH bei Tintri.