(Foto: Marcel Lämmerhirt / SanDisk)

Dass Networking nicht immer in ungemütlichen Messehallen oder schlecht gelüfteten Büros stattfinden muss, beweist Jahr für Jahr »CRN on Snow«. Der von Sandisk organisierte Event bringt ski- und snowboardbegeisterte Manager zusammen, die sich auf der Piste im sportlichen Wettkampf messen und anschließend gemeinsam feiern.

Ende März / Anfang April war es wieder soweit und zahlreiche alte CRN on Snow-Hasen sowie einige Neulinge trafen sich in Kaprun. Das Kitzsteinhorn bot bei sonnigem Alpenwetter nicht nur beste Pistenverhältnisse, sondern auch ein traumhaftes Bergpanorama. Von den anwesenden Skilehrern konnten sich selbst die erfahrenen Wintersportler noch ein paar Tipps holen, während Foto-Enthusiasten von Profifotograf Marcel Lämmerhirt einige tolle Kniffe für beeindruckende Schneebilder gezeigt bekamen.

Während sich die Teilnehmer am ersten Tag noch warmfahren konnten, wurde es am zweiten Tag ernst: Das traditionelle Rennen fand statt, das bei den Damen Christina Rottmair von F&H und bei den Herren Kurt Skupin, Chef der WEKA Mediengruppe München, für sich entscheiden konnten. Die Preise wurden im Après-Ski-Club Baumbar überreicht, wo noch bis spät in den Nacht gefeiert wurde.