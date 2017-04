(Foto: Interxion)

Der Rechenzentrumsdienstleister Interxion möchte enger mit dem Channel zusammenarbeiten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Amsterdam baut und betreibt insgesamt 45 Datacenter als Colocation-Rechenzentren in 13 europäischen Städten. In Deutschland ist Interxion in Frankfurt und Düsseldorf vertreten. Kunden können sich in den Interxion-Rechenzentren Flächen anmieten, die vom einzelnen Rack bis zu kompletten Räumen reichen.

Die zunehmende Verbreitung der Cloud sieht Interxion dabei als Treiber des eigenen Geschäfts. Durch das Angebot einer sogenannten »Cloud-ready Colocation« möchte sich der Anbieter von Konkurrenten absetzen. Bei »Cloud Connect« handelt es sich um einen maßgeschneiderten Service für den Zugang in die Cloud, der private Verbindungen mit mehreren Cloud-Providern wie Microsoft und AWS ermöglicht. Auf dem Interxion-Campus in Frankfurt befinden sich Cloud-Zugangspunkte und Kunden-Equipment in unmittelbarer Nähe zueinander. Nutzer sollen dadurch von besonders niedrigen Latenzzeiten profitieren. Zusätzlich hat Interxion nun sein Datacenter in Düsseldorf aufgewertet und kann auch zum dortigen Campus redundante und schnelle Anbindungen bieten. »Der Kunde schlägt sich keine Tür zu, wenn er später doch eine Cloud-Strategie einschlagen möchte«, sagt Holger Nicolay, Business Development Manager bei Interxion, im Gespräch mit CRN.