Mit dem »FlashArray//X« will Pure Storage die Konsolidierung von Workloads unterstützen und so die Zahl an Arrays sowie den Verwaltungsaufwand für Unternehmen reduzieren (Foto: Pure Storage)

Pure Storage hat mit dem »FlashArray//X« ein neues All Flash-System angekündigt, in dem die via PCIe angeschlossenen Speichermodule über das NVMe-Protokoll angesprochen werden, das speziell für nichtflüchtige Speicher wie Flash entwickelt wurde und seine Stärken vor allem bei parallelen Zugriffen ausspielt. »Damit haben wir alle Leichen aus dem Disk-Zeitalter über Bord geworfen und nicht mehr SAS als Flaschenhals«, erklärt Systemingenieur Markus Grau im Gespräch mit CRN. Das Ergebnis ist eine deutlich bessere Performance als bei den »FlashArray//M« des Herstellers.

Zudem setzt Pure Storage nicht auf Standard-SSDs, sondern eigene »Direct Flash«-Module. Diese werden von einer speziellen Software verwaltet, die Bestandteil des »Purity« genannten Betriebssystems von Pure Storage ist und Speicherallokation, Garbage Collection, I/O-Optimierungen sowie Fehlerkorrekturen für das gesamte System übernimmt. Normalerweise erfolgt dieses Management durch jede SSD beziehungsweise durch jedes Speichermodul eigenständig. Durch die globale Verwaltung habe man jedoch eine direktere Kontrolle des Speichers, erklärt Grau, die Vorteile seien geringere Latenzzeiten und eine bessere Verteilung der Schreibvorgänge auf die einzelnen Speicherzellen.

Anders als bei Standard-SSDs verzichtet der Hersteller darauf, Reservezellen in den Speichermodulen vorzuhalten. »Wir sprechen den kompletten verfügbaren Flash-Speicher an«, betont der Systemingenieur, denn dadurch könne man die Performance erhöhen und die Flash-Auslastung verbessern. Auf diese Weise soll das Array bereits mit zehn Flash-Modulen seine Spitzenleistung erreichen.