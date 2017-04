Die Roadshow macht Halt am 19. April in Hamburg und am 26. April in Stuttgart (Foto: dell | Fotolia)

Während der Partner-Roadshow von Ingram Micro und Dell EMC erhalten die Teilnehmer Informationen rund um das Dell EMC ISG-Portfolio bei Ingram Micro. Die Referenten präsentieren aktuelle Produkte aus den Bereichen Server, Storage und Networking. Neben technischen Grundlagen werden ebenso strategisch-vertriebliche Aspekte für das erfolgreiche Dell EMC-Geschäft diskutiert, verspricht der Veranstalter.

Auf der Agenda stehen unter anderem ein Ausblick auf die Server Roadmap von Dell EMC, das Dell Legacy Storage-Portfolio sowie die Dell EMC Services für Partner. Der Vortrag »Future Ready Networking Infrastruktur« soll praxisnah aufzeigen, wie den Anforderungen der digitalen Zukunft mit einer soliden Netzwerk-Infrastruktur begegnet werden kann.

Die Roadshow macht Halt in Hamburg am 19. April und in Stuttgart am 26. April. Die Veranstaltungen sind kostenfrei und dauern jeweils von 12 bis 17 Uhr. Voraussetzung für die Anmeldung ist die gültige Dell EMC Partner-Registrierung. Weitere Informationen finden Fachhändler unter https://im-dellpartner.herstellerinfo.net oder können direkt 30 beim Dell EMC Team von Ingram angefragt werden (E-Mail an DellEMC@ingrammicro.com).