Die »WD My Passport SSD« von Western Digital (Foto: Western Digital)

Bereits im Herbst des vergangenen Jahres hatte Western Digital seine ersten internen SSDs unter der Marke WD auf den Markt gebracht, nun hält die Flash-Technologie auch in die externen Speicher des Herstellers Einzug. Mit der »My Passport SSD« soll im Laufe des Quartals die erste portable WD-SSD verfügbar sein. Diese ist mit Abmessungen von 9 x 4,5 Zentimetern und einer Höhe von einem Zentimeter etwas kompakter als externe Festplatten und dank des verbauten Flash-Speichers auch deutlich unempfindlicher gegenüber Erschütterungen. Der Hersteller verspricht, Stürze aus bis zu 2 Metern und Beschleunigung mit bis zu 1.500 G könnten der SSD nichts anhaben.

Dazu kommt die deutlich bessere Performance: Laut Hersteller können via USB 3.1 bis zu 515 MByte pro Sekunde übertragen werden. Der Anschluss an den Rechner erfolgt via USB Type-C; mit älteren Rechnern lässt sich der Speicher per Adapter verbinden – dann allerdings bei niedrigeren Datenraten.

Die SSD unterstützt Hardwareverschlüsselung mit 256 Bit AES. Sie kommt im schicken schwarz-grauen Design daher und wird mit Kapazitäten von 256 und 512 GByte sowie mit 1 TByte zu haben sein. Der UVP des Herstellers liegt bei 129,99 beziehungsweise 199,99 Euro für die kleine und mittlere Ausführung. Für das Top-Modell ruft er 399,99 Euro auf. Eine Backupsoftware ist im Lieferumfang enthalten.