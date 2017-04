Michael Hartmann, Country Manager bei Interoute (Foto: Interoute)

Der Netzwerkbetreiber Interoute baut ein internationales Sales-Team an den Standorten Berlin und Sofia auf. Die insgesamt 35 Mitarbeiter sollen von dort aus Kunden in ganz Europa zentral betreuen. Mit einem eigens entwickeltens Trainee-Programm will das Unternehmen junge Talente und auch Berufseinsteiger für für das multilinguale Team Business gewinnen. Deshalb sei die Wahl auch auf den Standort Berlin gefallen, dessen internationales Flair Talente aus ganz Europa anziehe.

Das neue Team nimmt eine wichtige strategische Rolle für die weitere Entwicklung des Unternehmens ein. Die Ausbildung dauert insgesamt 18 Monate und stellt eine große Investition in die Zukunft von Interoute dar. Das Unternehmen, das eine der größten Cloud-Plattformen in Europa betreibt, will mit dem Programm Talente aus vielen Ländern für eine internationale Karriere vorbereiten und sie langfristig an sich binden. Neben einer fachlichen Ausbildung erhalten die neuen internationalen Mitarbeiter auch einmal die Woche vor Ort einen Sprach- und Integrationskurs. Interoute will die neuen Arbeitnehmer sogar bei der Suche nach einer passenden Unterkunft und mit weiteren Zusatzleistungen, wie einer betrieblichen Altersvorsorge unterstützen.

»Interoute ist Vorreiter der digitalen Revolution und vereint traditionelle und auf IT-fokussierte Geschäftsstrukturen miteinander«, so Michael Hartmann, Country Manager bei Interoute. »Wir ermöglichen jungen Talenten den Einstieg in ein traditionell aufgestelltes Unternehmen, das in der schnelllebigen IT-Welt Orientierung und Raum zur Entwicklung bietet.«

Interoute ist Eigentümer und Betreiber eines der größten Netzwerke Europas und einer globalen Cloud-Service-Plattform, die 15 Rechenzentren, 17 Virtual Data Centers und 33 Co-Location-Zentren sowie Direktanbindungen zu weiteren 195 Rechenzentren von Partnern in Europa umfasst. Die Full-Service-Unified-ICT-Plattform wird von internationalen Unternehmen und vielen der weltweit größten Telekommunikationsunternehmen ebenso genutzt wie von Regierungen und Universitäten.. Außerdem ist Interoute Eigentümer und Betreiber von 24 Stadtnetzen in allen europäischen Geschäftsmetropolen.