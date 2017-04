Oliver Tuszik im Interview mit CRN-Redakteurin Ulrike Garlet (Foto: Cisco)

Cisco hat ein eigenes »Security & Trust Office« (STO) in Deutschland eröffnet. Die Einrichtung ist Teil von Ciscos Initiative »Deutschland Digital«, in deren Rahmen der Netzwerker 500 Millionen Dollar investiert, um die Digitalisierung in der Bundesrepublik voranzutreiben. Sicherheit ist dabei neben Innovationen und Bildung eine der drei Säulen der Initiative. »Wenn es um das Thema Security geht, müssen wir nicht nur die besten Sicherheitslösungen liefern, sondern auch dafür sorgen, dass die Menschen verstehen, worum es geht, und Vertrauen in die Technologie haben«, begründete Oliver Tuszik, Vorsitzender der Geschäftsführung von Cisco in Deutschland, auf der CeBIT im Interview mit CRN-TV die Entscheidung.

Das Security & Trust Office Deutschland ist Teil von Ciscos weltweiter Security & Trust Organization unter der Leitung von John Stewart, Senior Vice President und Chief Security and Trust Officer bei Cisco. Das deutsche Security & Trust Office dient als zentrale Kontaktstelle für Unternehmen und Behörden, um sich mit dem Hersteller über Cybersicherheit auszutauschen. Es bietet laut Cisco umfassende Transparenz bezüglich Integrität und Sicherheit von Cisco-Produkten und -Dienstleistungen, Sicherheitsprozessen und Datenschutz-Praktiken. Das STO Deutschland unterstützt Cisco-Kunden zudem dabei, ihre eigene Sicherheitsstrategie zu entwickeln. Dafür analysiert es die Kundeninfrastruktur, unterstützt bei der Bewertung von Cyberrisiken und identifiziert und behebt Schwachstellen.

Darüber hinaus bietet das STO Deutschland direkten Zugang zum Technology Verification Service (TVS). Kunden können den TVS nutzen, um die Sicherheit und Integrität von Cisco-Technologien und -produkten zu bewerten – einschließlich Hardware, Software bis zum Quellcode, Firmware sowie technische Dokumentationen. Zusätzlich unterstützt das STO Deutschland die Cisco Networking Academy dabei, Trainings- und Schulungsmaterial zum Thema IT-Sicherheit zu entwickeln. Dazu gehören das »Global Cybersecurity Scholarship Program«, das Kursprogramm »Networking Academy Cybersecurity Essentials» sowie der neue Studienplan »Cisco Learning Network Cyber Ops«.