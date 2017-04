Jürgen Peter, Sales Manager Germany bei MTI Technology (Foto: MTI)

Seit dem 1. April ist Jürgen Peter als Sales Manager Germany bei der MTI Technology GmbH für die strategische Ausrichtung des Systemhauses, alle Vertriebsaktivitäten, das lokale Marketing und die Zusammenarbeit mit Herstellern sowie Partnern verantwortlich. Peter ist seit 2005 im Unternehmen und hat in den letzten Jahren die Außendarstellung des Systemhauses mit geprägt sowie dessen Vertrieb ausgebaut. Im vergangenen Jahr intensivierte er unter anderem die Zusammenarbeit mit Dell EMC und war damit entscheidend mit verantwortlich dafür, dass MTI nun Titanium-Partner des Herstellers ist.

Vor seiner Zeit bei MTI war Peter mehrere Jahre für Dell tätig, wo er maßgeblich am Aufbau des Außendienstes im Commercial-Bereich mitwirkte. Davor arbeitete er zwölf Jahre für die AOK Hessen.

Das MTI-Team bringe sehr viel Erfahrung mit und könne dadurch gerade dem Mittelstand helfen, »mit einer individuell angepassten IT den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung zu machen«, so der Manager.