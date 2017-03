(Foto: SanDisk)

Nette Leute, gute Musik, leckeres Essen und viele tolle Gewinne – so startet der ITK-Channel traditionell in die CeBIT, wenn er am Messemontag auf Einladung von Sandisk im Palo Palo zusammenkommt. Gut gelaunt stimmt sich die Branche in der Kult-Location auf die kommenden Tage ein: Im Vordergrund stehen der Austausch und das Feiern mit Freunden und Kollegen mit tollem Buffet und bei feinster Sounduntermalung. Dazu gab es eine wie immer phänomenal von Stefan Knerrich moderierte Verlosung mit Preisen von Sandisk, APC by Schneider Electric und WD.