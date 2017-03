(Foto: TP-Link)

TP-Link stellt auf der CeBIT den mobilen Router »M7650« vor. Er unterstützt LTE der Kategorie 11 und bietet Nutzern damit nach Herstellerangaben bis zu 600 Mbit/s Download-Geschwindigkeit und bis zu 50 Mbit/s im Upload. Das WLAN mit ac-Funkmodul liefert auf dem 5 GHz-Band eine Übertragungsrate von bis zu 867 Mbit/s, der 2,4 GHz-Frequenzbereich soll bis zu 300 Mbit/s erreichen. Maximal 15 Stunden Betriebsdauer dank 3000 mAh-Akku machen den M7650 zum idealen Reisebegleiter - auch für Gruppen oder Familien, denn er unterstützt nach Angabe von TP-Link bis zu 32 Geräte gleichzeitig.



Mit seinem kompakten Design und den runden Kanten passt der Router auch in kleine Gepäckstücke oder in die Hosentasche. Dank Micro-USB Port kann er zudem einfach geladen werden, etwa am Laptop oder der Powerbank. Ein Micro-SD-Slot für Speicherkarten mit bis zu 32 GByte Speicherkapazität sorgt für ausreichend Platz für alle Daten, die der Nutzer immer dabei haben möchte.

Ein Farbdisplay und zwei physische Tasten sollen eine intuitive und zuverlässige Bedienungsoberfläche schaffen. Einstellungen können auch weiterhin im Browser-Fenster oder über die TP-Link MiFi-App vorgenommen werden. Hier kann der Anwender beispielsweise Datenlimits festlegen, um ungewollte Kosten zu vermeiden, oder das eigene Netz mit einem Passwort sichern.