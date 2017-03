(Foto: CRN)

Im Rahmen der Initiative Deutschland digital investiert Cisco 500 Millionen Euro in die Digitalisierung hierzulande. Im Mittelpunkt der Initiative stehen dabei die Themen Innovation, Bildung und Sicherheit. Ciscos Deutschlandchef Oliver Tuszik, spricht darüber, mit welchen konkreten Maßnahmen Cisco digitale Projekte vorantreiben möchte und wie die Nummer eins der Netzwerkbranche seine Partner auf dem Weg in die digitale Welt mitnehmen möchte.

Für den Channel sieht Tuszik die Digitalisierung in erster Linie als Chance - zumindest dann, wenn die Partner bereit sind, sich neue Kompetenzen aufzubauen, die in der digitalen Welt gefragt sind. Im Rahmen seiner Innovation Alliance etwa arbeitet der Netzwerker bereits mit ausgewählten Partnern an konkreten Digitalisierungsprojekten.