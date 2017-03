Backup-Appliances von Datto (Foto: Datto)

Bereits seit gut einem Jahr ist Datto in der DACH-Region aktiv und versucht mit seinen Backup-Appliances die Datensicherung vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu erleichtern. Bislang hatte der Hersteller darauf verzichtet, sein Partnerprogramm auch hierzulande auszurollen, doch nun, da er es komplett überarbeitet hat, holt er das nach. »Der DACH Markt bietet für uns und unsere Partner enormes Wachstumspotenzial, daher ist es unabdingbar, dass wir auch ein Partnerprogramm in dieser Region etablieren«, Andrew Stuart, Managing Director für den EMEA-Raum bei Datto.

Anders als beim bisherigen Programm richtet sich die Einstufung der Partner in die nun vier Stufen Business, Professional, Enterprise und Blue künftig nach dem Umsatz und nicht mehr nach Speicherkapazitäten. Darüber werden vor allem die Vertriebs- und Marketingunterstützung ausgebaut. So gibt es etwa neue Trainings mit speziellen Vertriebsstrategien für mittelständische Kunden und mit »Market Now« eine neue Marketingplattform. Diese soll viele Aufgaben automatisieren und es damit auch Nicht-Marketingexperten erlauben, Kampagnen aufzusetzen. Sie hält unter anderem vorgefertigte Kampagnen und Social Media-Inhalte bereit. Zudem versorgt der Hersteller seiner Partner mit Benchmarks, mit deren Hilfe sie ihre eigenen Ergebnisse und Kennzahlen mit den Top-Partnern des Herstellers vergleichen können, um Wachstumspotenziale und Optimierungsmöglichkeiten aufzuspüren.

Teil des »Global Partner Program« ist auch ein NFR-Programm, das sicherstellen soll, dass die Partner für Produktdemonstrationen beim Kunden mit Backup-Appliances versorgt sind. Im Rahmen des Programms können sie pro Produktreihe ein Gerät zu ermäßigten Konditionen beziehen.

Mit dem neuen Programm stelle man den Partnern die Tools und Ressourcen zur Verfügung, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein, verspricht Stewart. Zudem wolle man sie durch die neuen Vorteile zusätzlich motivieren. Datto zufolge soll das Programm vor allem die Zusammenarbeit mit MSPs verbessern. Von den weltweit 6.000 Partnern seien viele bereits im MSP-Geschäft unterwegs, so der Hersteller. Dadurch habe man das Programm genau auf ihre Bedürfnisse ausrichten können.