Patrick Seuser ist Ansprechpartner für das Trusted Partner Program von TP-Link (Foto: TP-Link)

TP-Link wird auch zur dieser CeBIT seinen Messestand wieder im Planet Reseller aufbauen (Halle 15, Stand E71). Der chinesische Netzwerkspezialist nutzt seinen CeBIT-Auftritt im Fachhandelszentrum der Messe in diesem Jahr, um sein erweitertes Partnerprogramm vorzustellen. Mit dem »Trusted Partner Program« adressiert der Hersteller von Netzwerkgeräten IT-Fachhändler und Systemhäuser, die ihr Geschäft um Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen ausbauen möchten. Zum Portfolio von TP-Links Professional Line gehören Switches, Router, Access Points sowie WLAN-Outdoor-Lösungen.

Das Programm umfasst die Stufen Silver, Gold und Platin. Mitglieder des Partnerprogramms erhalten unter anderem für die Beratung ihrer Geschäftskunden von TP-Link Rabatte auf die Produkte der Professional Line, attraktive Quartalsboni sowie Werbekostenzuschüsse. Zudem unterstützt der Hersteller seine Partner mit umfassendem Marketing-Support und Marketing-Ressourcen wie Trusted-Partner-Logos, Katalogen und zusätzlichen Materialien. Der Zugriff auf Demogeräte gehört ebenfalls zum Gesamtpaket. Der Startschuss für das Trusted Partner Program fällt am 1. April 2017.

»Wir setzen auf zuverlässige, vertrauensvolle Partnerschaften, bei denen beide Seiten profitieren«, erklärt Michael Dopmeier, Sales Director B2B von TP-Link. »Die Zusammenarbeit mit uns lohnt sich: Durch das ausgezeichnete Preis-/Leistungsverhältnis heben sich Reseller nicht nur von ihren Wettbewerbern ab. Sie können so auch ihre Rentabilität und ihren Marktanteil deutlich steigern.«

Mitglied des TP-Link-Partnerprogramms können Reseller werden, die Netzwerkprodukte für kleine und mittelständische Unternehmen vertreiben, Presales- und Postsales-Services wie Produktberatung, Vor-Ort-Service und Problembehebung anbieten sowie ihren Unternehmenssitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben.

Reseller, die Interesse an einer Mitgliedschaft in dem Programm haben, können sich an Patrick Seuser unser 06122 53 69 3 -145 oder patrick.seuser@tp-link.com wenden. Alternativ ist auch eine Online-Registrierung unter http://partner.tp-link.de/trustedpartner möglich.