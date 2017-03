(Foto: zhu difeng/Fotolia)

Das Internet of Things spielt in vielen Bereichen des Alltags bereits eine wichtige Rolle und liefert Firmen wertvolle Daten, um Geschäftsabläufe zu verbessern und die Kundenbindung zu erhöhen. Die Schwierigkeit besteht allerdings oft darin, mit den gewonnenen Daten auch tatsächlich etwas anzufangen, sprich: sie zu analysieren, die richtigen Schlüsse zu ziehen und Prozesse zu optimieren.

Einen Einblick in das Datenmanagement von IoT-Projekten liefern Cisco, MapR, NetApp, Objective Partner und SAP im April und Mai im Rahmen einer Roadshow. In sechs Städten wollen die Unternehmen anhand von Projekten und Einsatzszenarien über erfolgskritische Faktoren von der Auswahl der richtigen Technologie über Infrastrukturplanung bis hin zur Mitarbeiterschulung informieren.

Die vorgestellten Use Cases sollen einen Einblick in existierende IoT-Projekte liefern und welche Wettbewerbsvorteile sie bieten. Unter anderem geht es etwa um Predictive Maintenance bei Bahnstrecken. Es werden aber auch zukünftige Szenarien wie eine smarte Kaffeemaschine – laut Veranstalter der »Stargast« auf der Roadshow – abgedeckt.

Termine:

4. April in Hamburg

6. April in Walldorf

11. April in Regensdorf

20. April in Wien

3. Mai in München

4. Mai in Dresden

Kosten: kostenlos

Registrierung und weitere Informationen: netapp-de.de/SAP-Roadshow