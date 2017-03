(Foto: Samsung)

Samsung hat die Übernahme von Harman abgeschlossen. Wie geplant erhalten die Aktionäre des Audio- und Automotive-Spezialisten 112 US-Dollar pro Aktie. Die Übernahme kostet Samsung damit rund acht Milliarden Dollar und ist die größte in der Geschichte des südkoreanischen IT-Giganten. Samsung hatte den Deal vergangenen Oktober bekanntgegeben (CRN berichtete ). Harman soll als eigene Tochtergesellschaft im Firmenkonglomerat bestehen bleiben, auch der Kern der Führungsmannschaft soll weitermachen.

Zu Harman gehörden bekannte Marken wie AKG, JBL, Bang & Olufson Automotive und Becker. Neben den Audio-Produkten gewann das Automotive-Geschäft bei Harman in der Vergangenheit immer mehr an Bedeutung und wirkte sich positiv auf die Umsätze der Amerikaner aus. Diese stiegen von 3,7 Milliarden Dollar in 2011 auf zuletzt 6,9 Milliarden im vergangenen Jahr.