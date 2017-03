TIM-Vorstand Jörg Eilensein und TIM-Marketingleiterin Stefanie Eilenstein (Foto: CRN)

Eigentlich möchte TIM-Vorstand Jörg Eilenstein über den Distributionsvertrag mit dem neuen Herstellerpartner Pure Storage sprechen, doch eines muss vorab noch klar gestellt werden: »Manche halten uns immer noch für einen Enterprise-Spezialisten – aber wir haben uns über die vergangenen Jahre konsequent als Spezialist für Rechenzentrumslösungen positionieren können«, betont Eilenstein im CRN-Gespräch. Der VAD hat sich über neue Herstellerpartnerschaften und den Ausbau der Kompetenzen in zusätzlichen Geschäftsfeldern wie dem Servcer-Business, Security oder Networking positionieren und in wichtige Zukunftsfelder wie Hyper Converged Infrastructure vorstoßen können. Wenn der VAD mit Pure Storage also einen weiteren Anbieter für Enterprise Storage präsentiert, gilt es, das größere Bild zu sehen: »Wir sehen für den Vertrieb der Pure Storage-Lösungen vor allem hinsichtlich unseres Gesamtangebots sehr attraktive Möglichkeiten: Von Hybrid bis Flash – wir können damit jegliche Colour anbieten und bei uns passt alles zusammen«, fasst der TIM-Vorstand zusammen.

Rund um den Vertrieb der All-Flash-Enterprise-Arrays von Pure Storage bietet TIM bereits ab Start der Partnerschaft in Deutschland und Österreich umfassendes Dienstleistungs- und Service-Portfolio durch ausgebildete und zertifizierte Mitarbeiter bereit. Denn im Mittelpunkt – hier wie auch bei den anderen Herstellern des Angebots – steht das Enablement der Partner im Mittelpunkt. »Wir haben insgesamt 30 Professional Services-Experten, die den Partnern zur Seite stehen«, zählt er auf und unterstreicht: »Die Services-Abteilung ist für uns kein Profitcenter – mit unseren Kompetenzen wollen wir die Partner befähigen, die notwendigen Kompetenzen selbst aufzubauen.« So sei auch der Presales-Support durch den Professional Services-Experten kostenneutral. »Am Ende brauchen Partner für den Lösungsverkauf selbst die notwendigen Kompetenzen«, ist er überzeugt.