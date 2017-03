Die neue Routerserie von TDT eignet sich vor allem für kleinere Installationen (Foto: TDT)

Am Gemeinschaftsstand von CRN präsentiert sich TDT in diesem Jahr zum ersten Mal mit eigenem Messeauftritt im Planet Reseller (Halle 15, F75/08). Der niederbayerische Netzwerkspezialist möchte die CeBIT vor allem dazu nutzen, um mit neuen Partnern in Kontakt zu kommen.

Bislang fristete der Channelvertrieb bei TDT eher ein Nischendasein. Mit der Vorstellung der neuen Multiprotokoll-Routerserie »VR2020« im vergangenen Jahr hat der Netzwerkhersteller nun jedoch zum ersten Mal Produkte im Portfolio, die sich einfach konfigurieren lassen und damit prädestiniert sind für den Vertrieb über den klassischen Channel.

Um den Partnervertrieb auf ein einheitliches Fundament zu stellen, hat TDT kürzlich bereits ein offizielles Partnerprogramm mit drei Stufen vorgestellt. Ziel ist es, in den kommenden zwei Jahren rund hundert zertifizierte Reseller zu gewinnen. »Jetzt müssen wir die Partner auch adressieren«, hat der neue Distribution Account Manager Thorsten Skotnica bereits im vergangenen Herbst im Gespräch mit CRN festgestellt. Mit seinem Messestand im Planet Reseller möchte TDT nun die eigene Marke im Channel bekannter machen und Reseller und Systemhäuser von seinem Produktangebot überzeugen.