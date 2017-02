(Foto: Lancom)

Die anstehende LANupdate-Roadshow führt den Netzwerkspezialisten durch 19 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Zentrum steht dieses Mal das Trendthema Netzwerkmanagement mit der neuen »Lancom Management Cloud«. Diese erleichtert die Konfiguration, das Management und das Monitoring komplexer Infrastrukturen – unter anderem durch viele Automatisierungsfunktionen, die der Hersteller auch in einer Live-Demo vorführen will. Darüber hinaus geht es auf der Roadshow um die große Erweiterung des Switch-Portfolios, die neue Highend Wave 2 Access Point-Familie, virtuelles Routing und eine Bestandsaufnahme zur laufenden All IP-Umstellung.

Der Auftakt zur Roadshow findet am 21. März in Innsbruck statt, den Schlusspunkt setzt Lancom am 22. Juni in Dortmund. Um dem morgendlichen Berufsverkehr aus dem Wege zu gehen, wurde der Beginn aller Veranstaltung im Vergleich zu früheren Ausgaben eine halbe Stunde nach hinten verschoben: Los geht es daher künftig ab 10 Uhr, die Registrierung startet 9:30 Uhr.

Termine:

21. März in Innsbruck

22. März in Salzburg

23. März in Wien

04. April in Hamburg

05. April in Hannover

06. April in Düsseldorf

25. April in München

26. April in Nürnberg

27. April in Frankfurt am Main

09. Mai in Berlin

10. Mai in Leipzig

11. Mai in Kassel

16. Mai in Zürich

17. Mai in Freiburg

18. Mai in Stuttgart

07. Juni in Kaiserslautern

08. Juni in Köln

21. Juni in Bremen

22. Juni in Dortmund

Kosten: kostenlos

Anmeldung und weitere Informationen: www.lancom-systems.de/events/lanupdate