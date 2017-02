(Foto: Fujitsu)

Die diesjährigen Storage Days von Fujitsu standen ganz im Zeichen der Flash-Technologie. In mehreren Vorträgen zeigte der Hersteller den insgesamt 1.400 Teilnehmern auf, dass Flash bereit für den Einsatz in Rechenzentren ist, zu einer modernen Storage-Umgebung aber noch viel mehr gehört: nämlich Software, welche die Verwaltung der Systeme vereinfacht und Business-Prozesse mit durchdachten Funktionen unterstützt.

Dazu boten die Storage Days viel Raum für einen intensiven Erfahrungsaustausch und auch das eine oder andere Erlebnis. Die Veranstaltung in Mannheim fand im barocken Schloss der Stadt statt, während es in Bern ins Stade de Suisse und im Ruhrgebiet in die Zeche Zollverein ging. In Leipzig konnten die Gäste zahlreiche Porsche hautnah und auf der Rennstrecke bewundern, und in München schließlich konnte man als Co-Pilot zu Driftweltmeister Werner Gusenbauer und seinen Kollegen ins Auto steigen und unter lautem Motorengebrüll mit quietschenden Reifen über einen nahegelegenen Parkplatz sliden.