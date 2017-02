Der WAC5302D lässt sich flexibel und schnell an verschiedenen Orten montieren (Foto: Zyxel)

Hotelgäste oder Konferenzteilnehmer setzen eine schnelle und kostenlose Wifi-Verbindung mittlerweile als selbstverständlich voraus – und stellen die Betreiber entsprechender Einrichtungen damit oft vor Herausforderungen. Ursache für eine schlechte WLAN-Verbindung in Hospitality-Umgebungen sind oft zu wenige und ungünstig positionierte Access Points oder unregelmäßig auftretende Spitzen im Datenverkehr.

Mit dem neuen Wireless Acces Point »WAC5302D« von Zyxel sollen diese Probleme der Vergangenheit angehören. Das Gerät eignet sich vor allem für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen wie Hotels, Universitäten und Business-Einrichtungen. Es liefert nach Herstellerangaben selbst in störanfälligen Umgebungen stabile Wifi-Verbindungen und kann überall dort eingesetzt werden, wo eine Ethernet-Leitung mit Power over Ethernet (PoE) zur Verfügung steht.

Dank einer innovativen Befestigungsplatte sind die Nutzer bei der Montage besonders flexibel. So ist eine Installation etwa direkt auf der Unterputzdose, an der Wand oder hinter einem Schrank möglich. Indem sich die LED-Anzeige abschalten lässt, stellt Zyxel sicher, dass das Anzeigenlicht etwa in Hotelzimmern nicht die Nachtruhe stört.

Zusätzlich kann der Access Point auch die Funktion eines Switches übernehmen. Neben drei integrierten Downlink Ports verfügt es zusätzlich über einen Uplink Port, der PoE-fähig ist. Dieser kann als PoE PSE (Power Sourcing Equipment) mit einer Leistung von 15,4 Watt betrieben werden. Damit lässt sich der Anschluss von vorhandenen Geräten, die sich in der Nähe befinden, einfach realisieren.

Zyxels neuer Access Point arbeitet mit Smart Antenna- und Beamforming-Technologie, die das Wifi-Signal optimieren und die Signalstärke für jedes einzelne Gerät dynamisch anpassen. Der WAC5302D kann auch an einem Zyxel NXC-Controller betrieben werden.

Das Gerät ist ab sofort über Also, Allnet, Api, Ingram Micro, Komsa und Tech Data verfügbar. Der Hersteller empfiehlt einen Verkaufspreis von 267 Euro.