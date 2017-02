(Foto: Sonos)

Der Brexit hat unangenehme Folgen für Technikliebhaber in Großbritannien.Viele Produkte dort empfindlich teurer. Grund hierfür ist der seit dem Votum im Sommer schwächelnde Pfundkurs, der viele Unternehmen dazu veranlasst, die Preise ihrer Produkte in UK deutlich anzuheben, um Währungsdifferenzen auszugleichen. Nachdem sich für dortige Kunden bereits Produkte von Apple, HTC oder Oneplus verteuert haben, zieht auch Audiospezialist Sonos seine Preise empfindlich an.

Laut Engadget hat der US-Hersteller seine Preise in Großbritannien um bis zu 25 Prozent angehoben. Demnach steigt der Preis für den »Play1« um 30 Pfund auf insgesamt 199 Pfund, der »Play5« wird gar um 70 Pfund teurer und klettert auf 499 Pfund. Der Verstärker »Connect:Amp« klettert gar um 100 Pfund auf ebenfalls 499 Pfund.

Während Sonos-Fans in Großbritannien aufgrund der Preiserhöhungen schäumen, begründet der Hersteller die Preisanpassungen mit den aktuellen Wechselkursen und verweist auf den starken Dollar, mit dem er seine Produktion bezahlt.