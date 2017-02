(Foto: Atos Deutschland)

Während sich viele Unternehmen dem Wert ihrer Daten wohl bewusst sind, tun sich gerade organisch gewachsene Konzerne noch schwer damit, das Potenzial von Big Data voll auszuschöpfen. Unserer Erfahrung nach fehlt es meistens an einer umfassenden, abteilungsübergreifenden Big Data-Strategie. Denn Daten werden erst dann zum Erfolgsfaktor, wenn sie im ganzen Unternehmen zielgerichtet und möglichst in Echtzeit erfasst werden und anschließend in richtige Handlungsempfehlungen umgewandelt werden.

Ein großer Einzelhandelskonzern macht vor, wie es geht: Mit einem selbstlernenden Such-Tool für den Onlineshop konnte man die Kaufquote um mehr als zehn Prozent steigern. Dieses Tool geht auf das individuelle Nutzerverhalten ein. Dadurch finden Kunden schneller, was sie suchen, und der Händler kann ihnen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Angebote unterbreiten.

Das ist bisher jedoch eher eine Ausnahme: Laut einer Bitkom Research Studie im Auftrag von KPMG nutzten 2016 bereits 35 Prozent der Unternehmen in Deutschland Big Data Analytics. Zwei Jahre davor waren es erst 23 Prozent. Doch die Mehrheit der Projekte kommt nicht einmal über die Pilotphase hinaus oder generiert keinen greifbaren Nutzvorteil. Über Top oder Flop entscheidet in den meisten Fällen die Datenstrategie.

Ein ganzheitlicher Ansatz wie Atos Codex verleiht Unternehmen die nötige Flexibilität und Reaktionsschnelle, um am digitalen Markt zu bestehen. Empfehlenswert ist eine End-to-End-Lösung, bei der Unternehmen alles aus einer Hand erhalten: von der ersten Beratung über die geeignete Hard- und Software bis hin zu Integration und Projekt-Management. Denn wer mit seinem Big Data Analytics-Projekt spät dran ist, läuft Gefahr, dass sich in der Zwischenzeit andere einen Großteil des Geschäfts gesichert haben.