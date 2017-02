Frank Ruge, Director Sales Centeral Europe bei Infoblox (Foto: Infoblox)

Obwohl der Internetverkehr auf dem sogenannten Domain Name System (DNS) basiert, ist das DNS meist nicht ausreichend geschützt und damit relativ leicht angreifbar. Klassische Sicherheitsmaßnahmen wie Firewalls, E-Mail- und Web-Proxys haben das DNS und darauf abzielende Angriffsszenarios oft nicht im Fokus.

Infoblox baut deswegen bereits seit längerem sein Engagement im Security-Umfeld aus. Mit seiner DNS-Firewall bietet der amerikanische Hersteller Unternehmen etwa eine physische oder virtuelle On-Premise Appliance, die Malware und Advanced Persistent Threats davon abhält, Geschäftsprozesse zu stören und Daten abzugreifen, indem sie infizierte Geräte daran hindert, mit Command-and-Control-Seiten und Botnets zu kommunizieren.

Nun geht der Spezialist für DNS, DHCP und IP Address Management (DDI) noch einen Schritt weiter: Mit der Vorstellung der »Infoblox Active Trust Cloud« bringt er seine DNS-Firewall – nach eigenen Angaben als erster Hersteller – in die Cloud. »Wir sehen, dass Kunden weniger in Geräte und Software investieren und flexibel bleiben wollen«, begründet Frank Ruge, Director Sales Centeral Europe bei Infoblox, die Entscheidung, in die Cloud zu gehen.

Bei der Active Trust Cloud handelt es sich um ein as-a-Service-Angebot, das vor allem auf Unternehmen mit vielen kleinen Niederlassungen und mobilen Mitarbeitern zugeschnitten ist. Denn während die On Premise-Lösungen von Infoblox lediglich Anwendungen der Kunden innerhalb des Firewall-Perimeters schützen können, stellen Zweigstellen und Mitarbeiter, die vom Home Office oder von unterwegs arbeiten, oft eine Sicherheitslücke dar. Diese mit On-Premise-Lösungen zu schützen ist in der Praxis oft kaum möglich, da es an IT-Personal und der nötigen Infrastruktur fehlt.