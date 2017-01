Die 19 Zoll IT-Infrastruktur »Spherenium Smart-WARE« basiert auf der neuen Kühltechnologie von Techit (Foto: techit)

Der Technologiespezialist Techit hat ein neues Kühlverfahren für elektronische Geräte entwickelt. Die standardisierte, universell einsetzbare »Direct Case Thermal Coupling«-Technologie soll die Energiebilanz von 19 Zoll-Infrastrukturen deutlich verbessern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen arbeiten die Einzelkomponenten komplett lüfter- und flüssigkeitslos und sind somit auch staubunempfindlich und emissionsarm.

Die entscheidende Technologiekomponente liegt dabei nach Angaben des Herstellers aus dem Schwarzwald in der Bauart der 19-Zoll Gehäuse sowie der Racks selbst. Die in den Racks entstehende Wärmeenergie kann entweder direkt dem Gebäudeheizkreislauf zur Verfügung gestellt oder über Freikühlung an die Umgebung abgegeben werden.

Basierend auf dieser Technologie stellt Techit gleichzeitig mit »Spherenium Smart-WARE« eine komplette 19 Zoll IT-Infrastruktur vor. In einem 44 HE Rack sind dabei hyperkonvergente Server untergebracht, die auch jeweils als Storage-System fungieren können. Mit bis zu 1.000 Xeon-Kernen bietet das Rack nach Herstellerangaben genügend Leistung für ein mittelständisches Unternehmen. Neben einem völlig lautlosen Betrieb ist bei einer Leistungsaufnahme von maximal 4 kW die Energiebilanz besonders gut. Auf der Basis von Microsoft Windows Server 2016 sowie eigens für Smart-WARE entwickelten Erweiterungen stellt das System eine komplette hyperkonvergente Infrastruktur mit Failover, Disaster Recovery, Virtual Storage und Virtual Cloud als Basis zur Verfügung.

Seine Direct Case Thermal Coupling-Technologie möchte Techit in Zukunft Partnern in Lizenz zur Verfügung stellen. Der Vertrieb von Smart-WARE soll über ein Reseller-Netzwerk erfolgen. Derzeit arbeitet Techit vor allem mit Händlern aus dem regionalen Umfeld zusammen. Ziel des Herstellers ist es jedoch, eine flächendeckende Partnerlandschaft aufzubauen. Dafür arbeitet Techit derzeit an einem Partnerprogramm, das voraussichtlich Ende Februar fertiggestellt werden soll. Anbieten möchte der Hersteller möchte künftig auch einen 24x7 Support-Service. Reseller können ihren Endkunden dann entsprechende Wartungsverträge offerieren, den Support stellt Techit sicher.