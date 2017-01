(Foto: Cisco)

Cisco will sein Software-Geschäft weiter ausbauen und nimmt dafür viel Geld in die Hand. Wie der US-Netzwerkausrüster nun bekanntgab , übernimmt man den Softwareanbieter Appdynamics für 3,7 Milliarden Dollar. Die Übernahme findet kurz vor dem geplanten Börsengang von Appdynamics statt, dass sich auf die Überwachung und das Monitoring von Software-Lösungen auch im Mobile-Sektor spezialisiert hat. Bereits am Mittwoch sollte der geplante Ausgabepreis für die Aktien bestimmt werden. Insgesamt hatte Appdynamics eine Marktkapitalisierung in Höhe von rund 1,7 Milliarden Dollar angestrebt.

In den neun Monaten bis vergangenen Oktober hatte das 2008 gegründete Unternehmen seinen Umsatz um über 50 Prozent auf fast 160 Millionen Dollar steigern können und damit außergewöhnlich hohe Wachstumsraten an den Tag gelegt. Genau damit begründet Cisco gegenüber Bloomberg auch den hohen Kaufpreis, der auch deutlich über dem von Appdynamics angestrebten Börsenwert steht. Nach eigenen Angaben bedient der App-Dienstleister aktuell rund 1.975 Unternehmen als Kunden.

Nach Bekanntgabe der Übernahme wurde der geplante Börsengang von Appdynamics abgesagt. Die Übernahme soll im dritten Quartal 2017 abgeschlossen und das Software-Unternehmen in bestehende Geschäftsbereiche eingegliedert werden. Der bisherige Appdynamics-CEO David Wadhwani soll auch nach dem Deal weiter im Management tätig bleiben.